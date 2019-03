Wochenhoroskop vom 07. - 13. Mai 2018

Dank Sonne und Jupiter sind Sie äußerst vergnügt und stürzen sich in ein Abenteuer, das in eine große Liebe münden kann. Ob es wirklich so ist, lässt sich zwar noch nicht absehen, aber so eng sehen Sie das noch nicht. Sie leben dafür gerade zu sehr im Moment und wollen Erfahrungen sammeln und nicht schon einen Trauschein ausgestellt bekommen. Mit Ihrer gegenwärtigen Leichtigkeit, Ihrem Charme und Ihrem Optimismus kommen Sie jedenfalls super an. Eine bestehende Beziehung profitiert ebenfalls von Ihrer Art, die Dinge leicht zu sehen. Ihr Schatz verliebt sich neu in Sie.