Der Vollmond in Ihrem Partnerhaus am Montag entfacht Ihre Sehnsucht nach der großen, wahren Liebe. Als Single sind Sie nun bereit, sich auf etwas Festes einzulassen, und Sie können am Donnerstag Glück beim Flirten haben und am Sonntag dank Saturn tatsächlich ernsthaft etwas für jemanden empfinden. Allerdings zeigt Venus im Unterbewussten an, dass es mit der Erfüllung der Liebe nicht so einfach ist: Es bleibt erst mal bei der Sehnsucht. In einer Beziehung setzen Sie alles daran, die Bande enger zu knüpfen. Doch gibt es einige Bindungen, die vorher erst gelöst werden müssen.