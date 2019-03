Wochenhoroskop vom 05. - 11. März 2018

Sie wollen zwar irgendwie auch Liebe in Ihrem Alltag, aber so richtig recht kann es Ihnen niemand machen, wie Venus, Merkur und Saturn andeuten. Sie haben eigentlich ständig etwas zu kritisieren. Der Richtige muss also erst noch gebacken werden. Dennoch sind Sie nicht unglücklich, denn Sie haben so viele Menschen um sich herum, die Sie immer nur so lange sehen, wie Sie es ertragen. In einer Beziehung dagegen kann es gut laufen, solange Sie sich nicht zu sehr gegenseitig auf die Füße treten, weil Sie an dem anderen herumkritteln. Lassen Sie dem anderen seine Freiräume und tolerieren Sie Macken. Dann läuft es.