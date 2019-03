Wochenhoroskop vom 05. - 11. Februar 2018

Leidenschaft lautet Ihr zweiter Name, denn Liebesplanet Venus wandert durch Ihr Haus der Leidenschaft und des Schicksals. Sie möchten sich am liebsten in eine extrem erotische Affäre hineinstürzen oder aber mit Ihrem Schatz die Bande enger schnüren. Beides ruft bei Ihnen zum Ende der Woche hin extreme Glücksgefühle hervor, deswegen sollten Sie Ihren Gefühlen freien Lauf lassen und Mut zum Außergewöhnlichen zeigen. Wenn Venus am Samstag in Ihr Haus der Hoffnungen und Wünsche wechselt, brechen in der Liebe verheißungsvolle Zeiten an.