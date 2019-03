Wochenhoroskop vom 04. September - 10. September 2017

So langsam geht es bei Ihnen in Herzensdingen bergauf, auch wenn Venus anzeigt, dass Sie sich immer noch nicht ganz von einer vergangenen Lebe gelöst haben. Die Sehnsucht treibt Sie an, wieder auf eine Beziehung zu hoffen - und auch, wenn da Ihre Sicht unter Neptun und Vollmond etwas verklärt sein mag, ist es doch so, dass Merkur Sie wieder zaghaft- optimistisch nach vorn schauen lässt. Wenn Mars am Dienstag in Ihr Zeichen wechselt, steigen Ihr Sex-Appeal und Ihre Lust. Erotisch könnte es schon diese Woche einen Neustart geben.