Wochenhoroskop vom 04. - 10. Dezember 2017

Mit Venus in Ihrem Partnerhaus sind Sie voll und ganz auf Liebe eingestellt. Aber ob es diese Woche auch so weit kommt? Bis Freitag verleiht Mars Ihnen eine erotische Ausstrahlung … verheißungsvoll! Ausgerechnet zum Wochenende wandert er aber dann in Ihr Arbeitshaus: Sie fühlen sich in der Liebe nicht so recht frei, sondern anderen Dingen verpflichtet: In einer Beziehung denken Sie eher an Arbeit als an Sex, als Single wagen Sie sich auch nicht so recht vor. Und wenn Sie die Arbeit mal einfach vergessen? Neptun könnte Ihnen dabei helfen.