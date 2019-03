Wochenhoroskop vom 02. - 08. April 2018

Liebe und Luxus ... Sie hätten gerade gerne beides in einem und verlieben sich schnell in jemanden, der Ihnen auch den nötigen Komfort bieten kann. Venus und Saturn deuten an, dass so eine Beziehung besonders gut hält, wenn Sie auch beruflich miteinander zu tun haben. Andernfalls könnte es mit der Alltagsgestaltung eher schwierig aussehen. Auch sexuell brauchen Sie etwas Zeit, um sich näherzukommen - vielleicht, weil die soziale Schere oder der Altersunterschied so groß ist. In einer Beziehung sollten Sie wieder mehr auf das alltägliche Miteinander setzen. Nehmen Sie sich wirklich wahr! Dann empfinden Sie auch wieder mehr füreinander.