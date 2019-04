Wochenhoroskop vom 08. - 14. April 2019

Lust & Liebe

Warum so unzufrieden? Ihr Partner ist sehr unternehmungslustig, und das wünschen Sie sich doch eigentlich. Vielleicht ist Ihr Schatz jetzt nicht romantisch genug? Das lässt sich schnell ändern. Candle-Light-Dinner und Piano-Musik ist das Stichwort. Singles dürfen gern kräftig flirten, sollten dabei aber nicht gleich ihr Herz verschenken.

Beruf & Finanzen

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn ein geplantes Projekt platzt oder es mit einer neuen Stelle nun doch nicht klappt. Zurzeit ist alles etwas vage, da sollten Sie besser keine gravierenden Veränderungen vornehmen. Warten Sie ab, ab nächster Woche wird manches klarer und Entscheidungen fallen leichter.

Gesundheit & Fitness

Essen Sie nicht so unkontrolliert und zwischen den Hauptmahlzeiten am besten gar nichts. Und auch die sollten nicht zu kalorienreich sein. Denn mit Venus und Jupiter in Spannung zu Ihrer Zwillinge-Sonne setzt gutes Essen jetzt schneller an.