Machen Tattoos attraktiver?

Tattoos sind in unserem Alltag allgegenwärtig geworden und haben ihre Aura des Tabus schon längst verloren. Uns fällt es schwer zu glauben, dass laut einer Umfrage nur 15 Prozent der Deutschen (18 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer) den Körperschmuck tragen, denn wenn wir so darüber nachdenken, trägt gefühlt jeder Zweite unseres sozialen Umfelds eine Tätowierung.

Vom Schriftzug, über ein kleines Symbol am Handgelenk, bis hin zu großflächiger Körperkunst – die Zahl an Tattoo-Trends und –Styles scheint unendlich. Wenn Sie noch auf der Suche nach dem richtigen Motiv sind, werden Sie in unserer Bildergalerie der talentiertesten Tattoo Artists sicher fündig.