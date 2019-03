Das Beste zuerst: der Strickpullover ist so variabel wie eh und je und kann somit jedem Mode-Typen absolut gerecht werden, was vor allem dem übergroßen Schnitt zu verdanken ist. Fernab von den klassischen Looks zur Skinny-Jeans sind diese Saison vor allem Strick auf Strick, Strick und Logomania, Strick-Pullunder sowie Co-Ords aus Strick sehr gefragt.