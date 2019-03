Wintersalat mit Ofengemüse

8 EL frischer Orangensaft

2 EL Ahornsirup

4 EL Hanfsamenöl (oder Olivenöl)

2 EL Apfelessig

½ TL Dijon-Senf

1 TL Salz

Etwas Pfeffer zum Abschmecken

Für Salat und Ofengemüse

300 g zarte Grünkohlblätter

200 g Quinoa

200 g Rotkohl

100 g kleine grüne Weintrauben

Ca. 2 Granatäfpel bzw 75 g ausgelöste Granatapfelkerne

40 g Cranberrys oder Gojibeeren

100 g frischer Spinat

50 g geröstete Haselnüsse

2 Rote Beete

200 g Muskat- oder Hokkaidokürbis

3-4 EL Speiseöl zum Bepinseln

Zubereitung

Alle Zutaten für das Dressing anrühren und beiseite stellen. Aus den Grünkohlblättern die dicken Strünke herausschneiden, die Blätter in mundgerechte Stücke zupfen und in einer großen Schüssel mit dem Dressing vermischen, mindestens eine halbe Stunde durchziehen lassen. Quinoa nach Packungsvorschrift kochen und abkühlen lassen. Rotkohl fein hobeln. Haselnüsse halbieren und kurz in der Pfanne rösten. Granatapfelkerne auslösen. Trauben halbieren. Die Spinatblätter säubern und eventuell Stiele entfernen. Gewaschene und gebürstete Rote-Bete-Knollen in Spalten schneiden, den Kürbis würfeln, alles mit Speiseöl bepinseln und zusammen mit den Roten Beten auf einem Blech im Backofen bei 175 Grad etwa 20 Minuten backen. Die anderen vorbereiteten Zutaten mit dem Dressing unter den Grünkohl heben, gut mischen, salzen und pfeffern. Sofort mit dem noch warmen Ofengemüse bestreut servieren.