Winterhochzeit: Die schönsten Ideen für eine Hochzeit im Winter

Wer im Winter heiratet, sollte vorher genau über den Brautstrauß nachdenken, denn nicht alle Blumen sind auch im Winter verfügbar. Wunderbar geeignet sind Rosen, Amaryllis, Anemonen, Christrosen, Narzissen, Hängekätzchenweide, Schleierkraut, Amaryllis und Orchideen. In puncto Farbe machen sich vor allem Cremetöne in winterlicher Kulisse hervorragend. Wer mag, kann natürlich auch vereinzelt farbige Blumen in den Brautstrauß integrieren. Das ist an dieser Stelle reine Geschmackssache.

Unser Fazit: Wer im Winter heiratet, der begibt sich auf jeden Fall in ein Abenteuer der etwas anderen Art. Der besinnliche Zauber einer Winterlandschaft wird Sie und Ihre Gäste garantiert wärmend umhüllen.