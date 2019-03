Winterblues – diese Tipps helfen gegen die Herbstmelancholie

Für die einen beginnen mit der anbrechenden Herbstsaison die Monate der Entspannung, des Wohlbefindens oder der Kuschelzeit. Für die Meisten hingegen bringt der Wechsel in die dunkle und graue Jahreszeit ein Gefühl des Unwohlseins mit sich und manchmal sogar Phasen, die depressive Momente mit sich ziehen können.

Die Tage werden kürzer, kälter und dunkler. Bereits morgens, auf dem Weg zur Arbeit, scheint es mitten in der Nacht zu sein, selbiges gilt für den Rückweg. Nicht nur das fehlende Sonnenlicht macht vielen Menschen zu schaffen: Nässe und Dunkelheit schlagen vielen aufs Gemüt und sorgen für triste Stimmung. Diese Phase hat viele Namen; Herbstmelancholie, Winterblues oder auch Herbstdepression wird sie genannt. Doch was steckt eigentlich dahinter? „Man geht davon aus, dass mindestens jeder Fünfte in seinem Leben einmal von einer Depression betroffen ist“, berichtet Dr. Thorsten Bracher, Chefarzt der auf Depressionen spezialisierten Schlossparkklinik Dirmstein.