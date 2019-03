In der neu eröffneten LuxusLashes Lounge München (Damenstiftstraße 18) werde ich von der Salon-Besitzerin Nicki betreut. Sie arbeitet in den eineinhalb Stunden so behutsam und sorgfältig, dass ich vor lauter Entspannung einschlafe. Umso größer ist meine Überraschung beim ersten Blick in den Spiegel. Obwohl ich an intensivere Augen-Make-ups gewöhnt bin, überwältigt mich das Ergebnis. Ich erkenne mich kaum wieder!

Meine Augen wirken größer und das Tuschen mit Mascara kann ich mir ab sofort ganz sparen. Durch die künstlichen Wimpern ist die morgendliche Beauty-Routine quasi schon fast erledigt. Nach kurzem Eingewöhnen fällt mir auch das zusätzliche Gewicht an den Wimpern nicht mehr auf und die Reaktionen meines Umfeldes sind sowieso unschlagbar.