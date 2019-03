Wimpernlifting: Der perfekte Schwung

Ich staunte nicht schlecht, als meine Kollegin nach der Wimpernverlängerung ins Büro kam. "Hast du Mascara drauf?" - Nein, habe ich nicht. Wow! Generell bin ich mit meinen Wimpern zufrieden. Sie haben ein dichtes Volumen und Außenstehende sehen, dass dort etwas ist. Trotzdem habe ich schon immer von dem perfekten Wimpernschwung geträumt. Da ich keine zusätzlichen Wimpern in meinen Augen haben wollte entschied ich mich, bei Adam&Eve in Hamburg das Wimpernlifting-Treatment auszuprobieren. Das Versprechen: Ein wacher, klarer Blick am Morgen, ganz ohne falsche Wimpern und das Ganze für 6-8 Wochen. Überzeugt!