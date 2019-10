Wildlederschuhe reinigen: So bleiben Stiefel, Pumps und Sneaker lange schön

Wildlederschuhe reinigen - Pflegetipps für schöne Schuhe

Sie sehen edel aus, aber sind leider nicht ganz einfach zu handhaben: Wildlederschuhe sind gerade im Herbst und Winter gern gesehenes Schuhwerk. Die raue Oberfläche von Stiefeln, Sneakern und Co. ist dabei viel empfindlicher als glattes Leder, denn sie saugt Schmutz geradezu auf. Die vielen Regenpfützen und der erste Schnee werden so zur Herausforderung für die beliebten Schuhe.

Trotzdem sollen Sie Ihre Wildlederschuhe gerne tragen und sich nicht den Kopf zerbrechen, wie Sie die Schuhe nach dem Ausführen wieder sauber bekommen. Denn selbst Wasser- und Fettflecken entfernen Sie mit ein paar Handgriffen und Tricks wieder mühelos aus Ihren Lieblingsschuhen. Der wichtigste Tipp beim Kauf von Schuhen aus Wildleder: Investieren Sie in eine gute Reinigungsbürste - Nein, in zwei. Eine feine Bürste mit Wildschweinborsten hilft bei leichten Verschmutzungen und eine ebenso feine Drahtbürste bei groben Flecken. Zudem eignet sich ein Wildlederspray, das Sie nach Bedarf, zur Prävention und vor dem Einlagern Ihrer Schuhe vor der Sommersaison benutzen können. Sind die Schuhe von allen Seiten eingesprüht, bürsten Sie vorsichtig über die Oberfläche. Am besten in kreisenden Bewegungen, denn dann schaden Sie der samtigen Struktur Ihrer Schuhe nicht und entfernen Schmutz und kleine Flecken ohne Mühe. Die wichtigsten Tipps zum Entfernen von Wasser- oder Fettflecken auf Wildlederschuhen im Überblick: