Wie wirke ich auf andere? Machen Sie hier den Test!

12-20 Punkte: Wenig Wirkung und Ausstrahlung

Auf andere Menschen zuzugehen, fällt Ihnen schwer. Lieber verstecken Sie sich bei einer Party hinter Ihrem Glas in der Hand oder ergreifen die Flucht, wenn Ihnen etwas unangenehm ist. Dabei ist es schon mit kleinen körpersprachlichen Mitteln möglich, selbstbewusst und souveräner zu wirken: Stellen Sie sich fest auf beide Beine und heben Sie Ihr Brustbein an. Stellen Sie Blickkontakt her (mindestens einen Gedanken lang) und weichen Sie generell Blicken nicht aus. Öffnen Sie sich, verschränken Sie nicht die Arme vor ihrem Körper, sondern unterstreichen Sie das Gesagte. In brenzligen Situationen: Einatmen und vor allem tief ausatmen, trinken Sie ein großes Glas Wasser, bauen Sie die überschüssige Energie ab, indem Sie einmal um den Block laufen. Doch was können Sie im Vorfeld tun? Ganz einfach: Bringen Sie sich in gute Stimmung, zum Beispiel mit dem Hören guter Musik, fokussieren Sie sich auf Ihre Stärken, fragen Sie Freunde nach Ihren Vorzügen und heben Sie diese hervor. Denken Sie nicht zu häufig daran, was alles schief gehen könnte, sondern was Sie alles bekommen könnten. Außerdem: Missgeschicke bereichern das Leben, auch wenn man es am Anfang nicht direkt sieht. Lernen Sie zudem, sich von den Gefühlen intensiv erlebter Situationen mit anderen abzugrenzen. Bleiben Sie gelassen, Sie sind nicht für die Gefühle anderer verantwortlich.

21-29 Punkte: Mittlere Wirkung und Ausstrahlung

Sehr gut, vieles in Ihrer Körpersprache und Verhalten lässt auf eine gute Ausstrahlung und Wirkung schließen. Sie schaffen es, souverän rüberzukommen, doch passen Sie sich noch nicht ausreichend dem Verhalten Ihres Gegenübers an. Bauen Sie einen guten Kontakt auf. Das heißt, nehmen Sie eine ähnliche Körpersprache wie Ihr Gegenüber ein, wählen Sie gleiches Sprechtempo bis hin zu ähnlichen Worten. Betonen Sie Ihre Stärken, versuchen Sie aber nicht, die Schwächen zu kaschieren. Sie sind ein Bestandteil Ihrer Persönlichkeit. Ansonsten wirken Sie maskenhaft und perfektionistisch. Bleiben Sie sich im Kern treu und stehen zu ihren Schwächen. Das macht Sie liebenswert. Perfektion schafft Aggression. Ist die Situation einmal brenzlig, holen Sie tief Luft, damit Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle halten. Und hören Sie öfters zu, als dass Sie sprechen. So lernen Sie viel mehr über einen Menschen und Sie werden als sympathisch empfunden. Wollen Sie, dass Ihr Gegenüber mehr von sich erzählt, dann nicken Sie dezent mit dem Kopf, ziehen ab und zu beide Augenbrauen nach oben und verwenden Sie paraverbale Äußerungen wie „mh“, „ja“, „ ach ja.“ Lernen Sie, sich auf den anderen einzuschwingen und fühle Sie an den richtigen Stellen mit. Das erleichtert den Kommunikationsprozess. Lernen Sie zudem zu unterscheiden, wann es gut ist, sich in den Mittelpunkt zu stellen und wann es sinnvoller ist, sich zurückzuhalten.

30 – 36 Punkte: Hohe Wirkung und Ausstrahlung

Bravo! Sie beherrschen eine souveräne Körpersprache – Ihre Haltung, Gesten und der Gesichtsausdruck sind im Einklang. Zu 60 % ist die Körpersprache dafür verantwortlich, ob wir als charismatisch beurteilt werden oder nicht, und Sie wissen, wie Sie auf andere Menschen wirken, indem Sie das Gesagte mit Ihren Gesten unterstreichen, souverän Blickkontakt halten und sich mit Ihrem Verhalten Ihrem Gegenüber anpassen. Sie sind in der Lage, einem anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben, ihm ausreichend zuzuhören, schaffen es aber auch, sich im richtigen Moment abzugrenzen. Sie zeigen Emotionen, ohne Ihren Schwächen zu viel Raum zu geben. Ihr Verhalten ist kongruent – das, was sie denken, sagen und tun, hat Hand und Fuß. Dabei denken Sie auch regelfremd und setzen Ihre Ideen und Vorstellungen in einer charmanten Art und Weise durch. Bleiben Sie am Ball und hinterfragen Sie dabei auch regelmäßig Ihre Körpersprache und Ihr Verhalten, denn Erfolg kann bekanntlich auch blind machen.





Ihre Monika Matschnig, die Expertin für Körpersprache, Wirkung und Performance

Mehr Infos unter www.matschnig.com