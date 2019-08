Wie schädlich sind Parabene und Co.?

4. Mineralöle/Paraffine

Erkennbar als: unter anderem Hydrogenated Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Petrolatum.

Was ist es? Basen für Produkt-Formeln. Bedeutet: Sie dienen als Emulgatoren, die eigentlich nicht mischbare Komponenten wie Wasser und Öl zu einer stabilen, einheitlichen Masse machen.

Wie sicher sind sie? Das ist umstritten. In einigen Produkten, die auf Mineralöl basieren, wurden sogenannte MOAHs (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) gefunden. Diese gelten laut Bundesinstitut für Risikobewertung BfR als potenziell krebserregend. Allerdings seien die Mengen in Kosmetika sehr gering und daher unproblematisch. Dennoch gibt es Gründe, sie zu meiden: „Mineralische Öle sind komedogen, das heißt, sie können Mitesser und Akne begünstigen“, sagt Hautexperte Dr. Hans-Ulrich Voigt. Eingesetzt werden sie in Cremes & Co. deshalb so häufig, weil sie ein sehr günstiger und leicht herzustellender Rohstoff sind.