Wie im Märchen: 7 magische Orte in Deutschland

Attahöhle in Attendorn: Unterirdische Wunderwelt

Tropfendes Wasser ließ in der Attahöhle in Attendorn im Sauerland eine einzigartige Gesteinswelt entstehen, die mittlerweile bis zu 200.000 Besucher jährlich anlockt. Was die Höhle zu einer der schönsten in Deutschland macht, sind die Vielfältigkeit der Tropfsteinformationen und die Farbenpracht in der sich diese zeigen. Dort unten fühlen Sie sich wie in einer anderen Welt, einem Ort, an dem die Zeit stillsteht und an dem Sie einfach abschalten können.