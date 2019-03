Wie funktioniert eigentlich Hitzeschutz für die Haare?

Achtung, jetzt wird es handwerklich: Stellen Sie sich den Hitzeschutz wie eine Art Kitt für Fugen vor, der sich perfekt in den Aussparungen verteilt. Na, haben Sie jetzt ein Bild vor Augen? Prima, dann wenden Sie das selbe Prinzip gedanklich einfach auf dem Haar an. Natürlich ohne Kitt — dafür ist schließlich der Hitzeschutz da. Die hitzeresistenten Cremes und Sprays legen sich schützend um jedes einzelne Haar und versiegeln es temporär. So wirkt die Hitze genau dort, wo sie wirken soll, und zwar an der äußeren Haarfaser, ohne diese zu beschädigen. Wichtig dabei: Den Hitzeschutz unbedingt vor dem Einsatz von Glätteisen und Co. verwenden.