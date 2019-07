Western Style – die Must-haves für den Modetrend im Herbst

Der Western Style besteht nicht aus einer Art "All-over-Kostüm". Es kommt auf die richtige und passende Kombination der Accessoires an, damit der Look sowohl nach ein wenig Rodeo, als auch nach einem schicken Saloongirl aussieht. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Must-haves für einen gekonnt gestylten Western Look, die Sie nach Belieben einzeln oder miteinander kombinieren können.