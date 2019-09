Wer das in der Mittagspause macht, kommt weiter im Job

Angestellte auch fragen

Auch als Chefin ist es ratsam, ab und zu mit Ihrem Team essen zu gehen. Wenn Sie sehen, dass am Tisch Ihrer Angestellten noch Platz ist, fragen Sie, ob Sie sich dazusetzen dürfen. Bringen Sie sich ins Gespräch ein, aber verzichten Sie darauf, den Ton anzugeben. Nutzen Sie lieber die Gelegenheit, Ihre Leute mal in anderer Umgebung zu beobachten. Das verschafft Ihnen ziemlich sicher spannende Einsichten in die Teamdynamik.

Den Ort mit Bedacht wählen

Ist es egal, ob Sie mit Ihren Lunchdate gesehen werden, oder möchten Sie in Ruhe sprechen, ohne dass die Kollegen tuscheln? Entsprechend sollten Sie den Ort (Kantine oder kleines Lokal) und den Tisch (Präsentierteller oder kleine Nische) wählen. Wer in der Kantine ungestört sein möchte, geht so spät, dass es dort fast leer ist. Im Restaurant reservieren Sie unbedingt vorab, damit Sie wirklich einen Platz bekommen – und zwar einen guten. Seien Sie frühzeitig da. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verabredung nicht auf Sie warten muss. Bei der Wahl des Ortes sollten Sie auch auf die angebotenen Speisen achten. Nehmen Sie einen Kunden, der Vegetarier ist, bloß nicht ins Steakhouse mit! Recherchieren Sie vorab, welches Restaurant Ihrem Kunden gefallen könnte. Im Zweifelsfall erkundige Sie sich in seinem Sekretariat nach Vorlieben. Oder suchen Sie ein Lokal mit einer vielseitigen Karte aus.

Funkstille einhalten

Stellen Sie Ihr Smartphone vor Betreten des Restaurants oder der Kantine auf lautlos. Falls Sie einen wichtigen Anruf erwarten, kündigen Sie das vorher unbedingt an. Während des Essens und Gesprächs ans Telefon zu gehen, wirkt sonst sehr unhöflich.

Auf Alkohol verzichten

Mittags ist Alkohol tabu. Ausnahme: Ihr Chef, ein Kunde oder Geschäftspartner möchte auf einen Erfolg mit einem Glas Champagner anstoßen. Und wenn Ihr Gegenüber gern Wein trinken möchte, ist auch für Sie ein Glas okay. Eins. Mehr nicht.

Das passende Gericht wählen

Verzichten Sie auf Speisen, die Sie vom Gespräch ablenken, spritzende Balsamico-Blattsalate etwa oder schwer auszulösende Schalentiere. Sollten Sie in ein Lokal eingeladen sein, richten Sie sich bei der Auswahl der Speisen und Getränke nach Ihrem Gastgeber. Lassen Sie ihn zuerst bestellen, es sei denn, er empfiehlt Ihnen explizit ein bestimmtes Gericht. Falls Sie unsicher sind, wie teuer Ihre Bestellung sein darf, fragen Sie, ob Ihr Gegenüber eine Empfehlung hat – dann kennen Sie den finanziellen Rahmen.

Mit dem Würzen abwarten

Maggi-Addicts aufgepasst: Salzen und Pfeffern, bevor man probiert hat, fällt unangenehm auf und zeugt von schlechtem Stil. Halten Sie sich zurück, wenn das Essen auf den Tisch kommt. Erst kosten und dann, wenn nötig, maßvoll nachwürzen.

Das Esstempo anpassen

Fall Sie schneller als Ihr Gegenüber essen, stellen Sie lieber nicht so viele Fragen, damit es beim anderen nicht noch länger dauert. Erzählen Sie zwischendurch etwas mehr, damit Sie beide etwa gleichzeitig fertig werden. Sonst wird es unangenehm für den, der am Ende alleine vor sich hinkaut.

Sich gedulden

Unbedingt merken: Geschäftliches wird bei offizielleren Lunch-Terminen erst nach dem Hauptgang besprochen. Vorher plaudert man mit Kunden und Geschäftspartnern locker über Gemeinsamkeiten, um eine angenehme Atmosphäre herzustellen. Das bietet auch gleich die Gelegenheit, sich gegenseitig besser kennen zulernen. Sprechen Sie zu Beginn also nicht über Berufliches, sondern geben Sie ein paar private Dinge preis, die möglichst unverfänglich sein sollten, zum Beispiel, dass Sie früher in der Nähe des Restaurants gewohnt haben oder dass Ihre morgendliche Laufstrecke immer hier vorbeiführt.

Gesprächsfutter liefern

Wer Kontakte zum Mittagessen trifft, sollte etwas zu sagen haben. Das gilt erst recht bei Menschen, mit denen Sie bislang kaum oder keinen Kontakt hatten. Überlegen Sie vorher, welche Themen Ihr Lunch-Date spannend finden könnte. Sonst wirkt das Ganze wie ein Vorstellungsgespräch. Zeigen Sie beim Essen Interesse an der Arbeit des anderen und an seiner Erzählung. Statt Ihre Verabredung auszufragen, sollten Sie auch Informationen von sich preisgeben, die interessieren könnten: Zum Beispiel, dass Sie fließend Kroatisch sprechen, einen Preis gewonnen haben oder sich für den Aktienmarkt interessieren – Auskünfte also, die den zukünftigen Austausch vorantreiben. So haben beide das Gefühl, dass die Verabredung etwas bringt. Gerade wenn Sie eine Person mit Einfluss treffen, können Sie ruhig auch auf eigene Erfolge hinweisen, aber bitte nicht zu plump. Warten Sie ab, ob das Thema ohnehin auf den Tisch kommt. Falls nicht: Überlegen Sie im Vorfeld, wie Sie das Gespräch möglichst geschickt in diese Richtung lenken können.

Job-Vorschläge anbringen

Wenn Sie diese eine tolle Idee haben, die Sie unbedingt ansprechen wollen, tuen Sie es zum Ende des Essens. Fragen Sie, ob Sie dazu später eine ausführlichere E-Mail schicken dürfen. Sie haben bei einem früheren Lunch einen Vorschlag unterbreitet und wollen wissen, was daraus geworden ist? Erkundigen Sie sich, bieten Sie an, Ausführungen zu senden oder sich erneut zu treffen – nicht am nächsten Tag, sondern ein oder zwei Wochen später. Bei dringenden Projekten können Sie sich früher melden.

Espresso? Piano!

Nach dem Essen fragt der Kellner, ob es ein Kaffee sein darf? Warten Sie die Reaktion Ihrer Verabredung ab. Ist er oder sie in Eile, sitzen Sie am Ende womöglich allein am Tisch. Zudem könnte es wirken, als hätten Sie es nicht so eilig, zu Ihrer Arbeit zurückzukehren – und schon hätten Sie den guten Eindruck vernichtet, den Sie zuvor hinterlassen haben.