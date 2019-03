Endlich zeigt sich die Sonne. Allerhöchste Zeit für die tägliche Anwendung von Sonnencreme . Denn wenn wir eines gelernt haben, dann dass wir bei Sonnenschein auf keinen Fall ohne UV-Filter aus dem Haus gehen. Leider wussten das viele von uns in der Jugend noch nicht. Und das rächt sich heute in Form unschöner Spätfolgen wie trockener Haut, Pigmentflecken und Falten.

Aber es könnte eine einfache Methode geben, Hautschäden zu reparieren. So will eine vom Pharamunternehmen Johnson & Johnson in Auftrag gegebene Studie herausgefunden haben, dass Sonnencreme nicht nur Schäden durch Sonneneinstrahlung vorbeugen kann, sondern auch das Hautbild verbessern und Fältchen und Pigmentflecken reduzieren kann.