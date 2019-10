Wellness an der Nordsee: Die 5 schönsten Spa Hotels

Schon von Weitem erblickt man das freistehende, herrschaftliche Anwesen, das direkt am Golf Court The Duke's angrenzt. Aber das Old Course Hotel im schottischen St. Andrews ist nicht nur bei Golf-Liebhabern begehrt: Auch all jene, die auf Entspannung aus sind, sind in Sachen Wellness an der Nordsee hier genau richtig. Als erste Institution außerhalb der USA hat das Kohler's Water Spa im Old Course Hotel eröffnet und setzt hiermit auch in Europa auf die heilende Kraft des Wassers, das die Schlüsselrolle der angebotenen Treatments spielt. Neben der Kraft des Wassers dreht sich in dem Haus aber auch alles um den Sport: Der perfekte Ausgleich zum Golfen und Relaxen bietet das integrierte Fitnessstudio, das neben diversen Geräten zum Cardio- und Krafttraining auch Kurse in den Bereichen Bodyweight, Yoga oder Pilates anbietet.

Preis: Doppelzimmer pro Nacht ab circa 320 Euro