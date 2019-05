Welcher Stoffwechsel-Typ bin ich?

Ein großzügiges Abendessen mit Freundinnen reicht schon, damit die Waage am nächsten Morgen ausschlägt. Sie nehmen schnell zu – immer zuerst an den Hüften und am Bauch. Wenn Sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, fühlen Sie sich zunächst überfüllt, das Sättigungsgefühl aber hält nicht lange an. Sie sind der Eiweiß-Typ! Da Sie nur selten Sport treiben, versuchen Sie die überschüssigen Kilos mit verschiedensten Diäten loszuwerden. Meist vergeblich. Besser als temporäre Diäten wäre es allerdings, wenn Sie Ihre Ernährung an Ihren Stoffwechsel-Typ anpassen. Sie brauchen mehr Eiweiß und weniger Kohlenhydrate. Wenn es geht: Am Abend komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Andernfalls arbeitet Ihre Bauchspeicheldrüse nachts an der Vermehrung der Fettzellen (durch das Insulin), statt Fett abzubauen. Köstliche und einfache Low-Carb-Rezepte hier!