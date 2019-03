Welcher Schmuck passt zu mir – Gold, Silber oder Roségold?

Nicht nur über die Farbe der Haut, sondern auch über die Farbe der Augen und der Haare lassen sich Schmucktypen bestimmen. In der Regel gehen diese mit dem Hauttyp einher, sodass hellere Hauttypen vorwiegend helle Haare und meistens eine blaue oder grüne Augenfarbe aufweisen. Was aber, wenn man zwar ein hellerer Hauttyp ist, aber dunkelbraune oder schwarze Haare hat? In diesem Fall gibt es ein weiteres Entscheidungsmerkmal: die Farbe Ihrer Venen am Handgelenk.

Betrachten Sie hierzu Ihre Venen in einem natürlichen Licht. Wirken diese eher grünlich, dann besitzt ihre Haut einen warmen Unterton – Gold wäre somit eine passende Wahl. Sind Ihre Venen jedoch eher bläulich, gehören Sie zum kühleren Hauttypen und sollten auf Silber oder Weißgold setzen.