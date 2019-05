Welcher Jahreszeitentyp bin ich?

6-9 Punkte: Wintertyp

Sie sind ein absoluter Wintertyp! Das bedeutet, dass Ihnen vor allem dunkle Farben stehen. Aber auch kraftvolle Töne wie Pink, Gelb oder Königsblau dürfen sich in Ihrem Kleiderschrank wiederfinden und brechen mit den kühleren Farbnuance. In Sachen Make-up dürfen Wintertypen in die Vollen gehen: Ob knallroter Lippenstift oder geschminkte Cat-Eyes, oder sogar beides - mit Ihrer etwas blasseren Haut und den meist hellen Augen können Sie den Schneewittchen-Look voll und ganz austesten und daraus Ihren ganz eigenen kreieren. Allgemein lieben Sie es, neuen Trends eine Chance zu geben - und das können Sie auch! Vergessen Sie aber nicht, sich selbst treu zu bleiben.