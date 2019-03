Welche Schuhe zum Dirndl?

Back to the Roots und auf die typischen Haferl setzen? Gute Idee! Nicht umsonst gelten die Trachtenschuhe als Klassiker zum Dirndl. An Bequemlichkeit und Stilgenauigkeit sind sie kaum zu übertrumpfen. Modelle gibt es mittlerweile in vielen unterschiedlichen Brauntönen, in Glatt- oder Wildleder und sogar in bunten Farben!