Schuhe mit hohen Absätzen zaubern endlos lange Beine, betonen einen femininen Hüftschwung und stehen bei den Herren der Schöpfung besonders hoch im Kurs – dachten wir jedenfalls bislang. Die Realität sieht allerdings anders aus: Ob wir Heels oder Sneaker tragen fällt den Herren offenbar nicht mal auf, wie eine britische Studie herausgefunden haben will.

Die Wissenschaftler der Northumbria University in Newcastle wollten wissen, wie das männliche Geschlecht auf welche Schuhe an Frauen reagiert. Hierfür schickten die Forscher mehrere Frauen abwechselnd in hohen und flachen Schuhen auf den Laufsteg vor laufender 3D-Kamera. Die Aufnahmen zeigten sie anschließend den männlichen Probanden und ließen diese ihre Eindrücke bewerten, ohne dass diese sehen konnten, welche Schuhe die Damen im Film trugen.

Das Ergebnis: Knackpo, aufrechter Gang, sexy Beine – von wegen! Die maskuline Jury schien keine optischen Unterschiede zwischen Frauen in hohen und flachen Schuhen bemerkt zu haben. Ganz ehrlich, ein bisschen haben wir es ja doch immer gewusst. Und genau darum schlüpfen wir in Sneaker oder Heels wann und wie es uns gefällt.