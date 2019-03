Weißes T-Shirt kombinieren – so geht’s

Es ist dieses eine Kleidungsstück, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf: das schlichte weiße Basic T-Shirt. Man kann es problemlos unter jeden Pullover tragen, zum Schlafen anziehen oder zum Entspannen auf der Couch. Auch wenn es auf den ersten Blick langweilig erscheint – es ist so praktisch wie kaum ein anderer Styling-Klassiker.

Das T-Shirt hat eine lange Geschichte hinter sich, die bei der US Army begann: Während des Zweiten Weltkrieges wurde es in Olivgrün für alle Soldaten als Kleidungsstück angefertigt, in den 50er Jahren dann schließlich in Weiß umgeändert und erstmals auch für Frauen entworfen. Wenn man so will, stand das weiße T-Shirt schon immer ein wenig für Rebellion und Maskulinität.