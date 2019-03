Natürlich gibt es ein paar Dinge zu beachten, um das weiße Highlight am Fuß gekonnt in Szene zu setzen und einen grandiosen Look zu kreieren. Zunächst einmal: Weiß ist nicht gleich Weiß. Wir empfehlen lieber zu einem wärmeren, „dreckigen“ Weiß-Ton zu greifen und nicht die unnahbare weiße Perfektion eines Schuhs zu suchen. Eierschalenfarben sind optimal und verleihen jedem Outfit ein Understatement, das dennoch schreit „seht her, so cool können weiße Schuhe aussehen“. Gekauft.

Auch sollte man auf knalligen Lippenstift und auf Fingernägel à la LE VERNIS von CHANEL in Rot verzichten. Stattdessen lieber zu pastellfarbenen und matten Tönen greifen.