Absolut sophisticated: Weiße Hosen gehören zum neuen Stylingpartner im Sommer und verlieren spätestens in dieser Saison ihr altbelastetes Klischee der 90er Jahre, wo man sie in der Skinny Variante und bauchfrei auf Hüfthöhe getragen hat. Die "weiße Hose" ist stilsicherer und variabler geworden als je zuvor. Stoffe wie Leinen oder Baumwolle wirken fein, hochwertig und umhüllen zart unsere Beine; weite Schnitte und ein perfekter Sitz in der Taille machen aus der altbekannten weißen Hose einen neuen Modeliebling. Ob als Bootcut, Paperbag-Culotte, White Denim oder in der Oversize-Variante: diesen Sommer setzen wir auf eine weis(s)e Entscheidung!