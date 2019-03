Ist denn Weißbrot nun wirklich so viel ungesünder als Vollkornbrot? Nein! So lautet das im Fachblatt "Cell Metabolism" veröffentlichte Studienergebnis von Forschern des Weizmann-Instituts in Israel, die dieser Frage auf den Grund gegangen sind.

Im Rahmen der Untersuchung verordneten die Wissenschaftler um Eran Segal 20 gesunden Probanden eine einwöchige Brot-Diät der besonderen Art. Während zehn der Studienteilnehmer 25 Prozent ihres Kalorienbedarfs in Form von weißem Toastbrot zu sich nehmen sollten, durften die anderen zehn ihren Bedarf mit frisch gebackenem Vollkornbrot decken. Nach einer zweiwöchigen brotfreien Pause, wechselten die beiden Gruppen und nahmen für eine weitere Woche die jeweils andere Brotsorte zu sich.