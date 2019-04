Weine nicht: Louise Friedlaender AW 2016/17

Die Cut-outs in Tropfenform bilden einen überraschenden sexy Kontrast zu den Lagenlooks in einer gedeckten Farbpalette von Rostrot, Blau, Violett, gebrochenem Weiß und Schwarz. Patchwork-Looks evozieren die 70er, die Kombination von feinen und groben Materialien erinnert an die Antwerp Six.