Woran erkennt man, ob ein Wein korkt?

Frédérique M. Perrin Parker: Der Geruch und Geschmack von Kork kann an der Nase, im Mund wie auch am Korken selbst vorhanden sein. Überprüfen Sie alle drei gründlich. Für mich persönlich ist ein sicheres Anzeichen der Geruch von nasser Pappe, Pappmaché, Schimmel, schmutzigem Keller oder alten Kartoffeln - die runzeligen, keimenden, die mein Großvater immer in seinem dunklen Keller hatte! Nicht jeder reagiert gleich empfindlich auf Korkschmecker und es kann mit anderen Aromen verwechselt werden. Machen Sie sich nichts weiter daraus, wenn der Wein in Ordnung zu sein scheint!