Weihnachtsdeko mit Lichterketten

Wenn es draußen wieder dunkler und kälter wird, dann sorgen Lichtquellen in der Wohnung für eine wunderbare und angenehme Atmosphäre. Großer Liebling: Lichterketten, die es mittlerweile in allen möglichen Variationen und Farben gibt. Doch anstatt lediglich den Tannenbaum in der Weihnachtszeit mit solchen Lichtern zu schmücken, finden sich noch wunderbare schöne Dekoideen, wie man die hübschen Lichtspender kreativ in Szene setzen kann.

So sorgen Lichterketten im Glas zum Beispiel ohne großen Aufwand sofort für weihnachtliche Stimmung. Das Schöne: Da diese DIY-Idee ohne weihnachtlichen Schnickschnack daherkommt, kann man die Deko auch nach Weihnachten noch problemlos in seinen eigenen vier Wänden stehen lassen – romantische Stimmung inklusive.