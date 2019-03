Chin Chin – Luxuriöse Weihnachten mit limitierten Champagner-Editionen

Das perfekte Geschenk für die beste Freundin oder die Schwiegermama: Eindruck schinden funktioniert mit dieser sagenhaften Veuve Clicquot La Grande Dame by Charlotte Olympia Limited Edition fast wie von selbst. Die Designerin hat eine verführerische Box entworfen, deren elegante Konturen an die berühmte Vanina Clutch von Charlotte Olympia erinnert – eingebettet in einen seidigen Stoff im Leoparden-Design lässt sie unser Herz auf jeden Fall ganz schnell höher schlagen – und das liegt nicht am Genuss des Inhalts...

Die Veuve Clicquot La Grande Dame by Charlotte Olympia Limited Edition ist ab Oktober 2017 für 165 Euro über www.clos19.com erhältlich