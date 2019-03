Das ist eines der beliebtesten Weight Watchers Rezepte überhaupt

Die Rezepte der Weight Watchers orientieren sich nicht an dem üblichen Kalorienzählen, sondern greifen auf ein Punktesystem zurück, das darauf aufbaut, aus was sich die einzelnen Gerichte zusammensetzen. So kann genussvoll, aber immer in Maßen, geschlemmt werden. Dickmacker, wie zum Beispiel Sahne, werden beim Kochen durch Lebensmittel ersetzt, die genauso lecker schmecken, aber weniger Punkte auf die Waage bringen. Durch diese einfachen aber effektiven Stellschrauben, kann auch ein Nudelauflauf zum Abnehm-Gericht mit 11 Punkten pro Portion avancieren.