Die Wechseljahre bei Frauen

Um die Wechseljahre kommt leider keine Frau herum – lediglich der Zeitpunkt, an dem diese einsetzen, varriert von Frau zu Frau. Bei manchen beginnen sie bereits mit Anfang vierzig, andere klagen erst mit Mitte oder Ende vierzig über Symptome. Zum Glück müssen Sie diese jedoch nicht einfach hinnehmen, sondern können aktiv etwas dafür tun, dass es Ihnen in dieser Zeit der hormonellen Umstellung besser geht und Sie gut durch die Wechseljahre kommen. Wie Sie den Beginn der Menopause am besten erkennen und dagegen vorgehen? Das sind die fünf häufigsten Symptome