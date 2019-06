Wasserfestes Make-up: Mit diesen 5 Produkten kann der Strandurlaub kommen

Temperaturen über 35 Grad, Sonne satt und dabei auch noch richtig gut aussehen - geht nicht? Geht doch. Unser Zauberwort lautet: wasserfestes Make-up. Die kleinen, genialen Helfer lassen auch nach Stunden in der Hitze die Schminke genau da, wo sie aufgetragen wurde. Dabei gehört die Kosmetika für Augen, Brauen oder Haut am besten zu Ihrer Beauty-Routine an heißen Arbeitstagen UND in Ihr Gepäck für den nächsten Strandurlaub - schließlich fühlt sich nicht jede Frau ganz wohl dabei, sich "oben ohne" zu präsentieren. Die fünf liebsten Produkten der MADAME.de-Redaktion im Überblick.