Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Parfum und einem Eau de Toilette. Und worauf sollten wir beim Auftragen von Parfum achten? Bei der Eröffnung neuer und erweiterter Beauty Counter bei Ludwig Beck mit neuen Marken wie le Labo, Tom Ford, Hermès präsentierte Ramon Monegal aus Barcelona seinen neuen Duft "Flamenco". Wir haben die Gelegenheit für einen kleinen Schnupperkurs genutzt und dem renommierten Parfümeur alle Fragen gestellt, die uns schon immer interessiert haben. Hier gibt’s die Antworten:

Madame: Was ist der Unterschied zwischen einem Parfum, einem Eau de Toilette und einem Eau de Parfum?

Ramon Monegal: Der wesentliche Unterschied zwischen einem Parfum, einem Eau de Parfum oder einem Eau de Toilette ist die jeweilige Struktur. Ein Eau de Toilette besitzt mehr Kopfnoten als ein Eau de Parfum oder ein Parfum. Ein Parfum hingegen hat mehr Basis- und Herznoten und in der Regel keine Kopfnoten. Heutzutage unterscheiden sich diese drei Kategorien allerdings häufig nur noch in der Konzentration.

Ist der Duft von Parfum intensiver und hält länger?

An dieser muss man zwischen Intensität, Haltbarkeit und Diffusion unterscheiden. Theoretisch ist Eau de Parfum konzentrierter als Eau de Toilette und dadurch intensiver und langanhaltender. Hierbei handelt es sich allerdings nur um ein Detail, nicht um das Hauptunterscheidungsmerkmal. Sind Parfum, Eau de Toilette und Eau de Parfum nicht nur in unterschiedlicher konzentriert, sondern auch unterschiedlich aufgebaut, so kann der Duft eines Eau de Parfums genauso intensiv und langanhaltend sein.

Warum riecht man den Lieblingsduft irgendwann nicht mehr?

Es ist ein bisschen kurios. Unsere Nase ist es gewohnt, immer wieder unterschiedliche Dinge zu riechen. Sobald wir ein neues Parfum riechen, reagiert die Nase sehr sensibel darauf und nimmt den Duft besonders intensiv wahr. Sobald wir einen Duft jeden Tag riechen, reagiert die Nase irgendwann nicht mehr darauf. Aus diesem Grund legen viele Menschen dann mehr Parfum auf. Dem kann man vorbeugen, indem man zwei Düfte abwechselnd verwendet.

An welchen Stellen sollte man Parfum auftragen. Und warum?

Wenn man das Parfum nur für sich selbst auftragen möchte, sollte man es in den Nacken sprühen, da man es so nicht ständig in der Nase hat, sondern bei bestimmten Bewegungen riecht. Möchte man das Parfum für andere auftragen, sollte man es auf vordere Körperpartien aufsprühen. Allerdings riecht man es dann selbst irgendwann nicht mehr, weil man es die ganze Zeit in der Nase hat.

Traditionell trug man das Parfum auf auf Pulsadern auf. Das geht auf die Zeit zurück, als man Parfum in Ölform verwendete. Durch das Auftragen auf die pulsierenden Stellen und die Vibration verströmte das Parfum besser.