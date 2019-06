Was tun bei Sonnenbrand? 5 Tipps, die Ihrer Haut helfen

In der Regel tritt ein Sonnenbrand zwischen vier bis acht Stunden nach dem Sonnenbaden auf. Dann kann es 12 - 24 Stunden dauern, bis dieser seinen Höhepunkt erreicht. Alles Weitere hängt natürlich von der Schwere der Verbrennung ab. In den meisten Fällen klingt ein Sonnenbrand nach maximal 72 Stunden wieder ab. In der Zwischenzeit sollten Sie kühlen, cremen und genügend Flüssigkeit aufnehmen.