Was Sie noch nicht über Armin Morbach wussten

Im Gespräch mit Armin Morbach

"Nach über 30 Jahren in der Beauty-Branche habe ich genug Gesichter gesehen“, antwortet Armin Morbach, 47, auf die Frage, warum die Gesichter in seinem Fotoband „Irony“ bis zur Unkenntlichkeit verfremdet sind. „Es ist so einfach, ein bekanntes Model oder einer Celebrity mit tollen Haaren und einem perfekten Make-up abzulichten. Aber spannend wird es doch erst, wenn man sich als Betrachter fragt, warum steckt das Gesicht in einer Fetischmaske oder hat groteske Wangenknochen aus Silikon?“ Einem breiten Publikum wird der gebürtige Bayer als Juror bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Als Hair- und Makeup- Stylist hat er da schon mit den ganz Großen der Fotografenszene wie Mario Testino, Karl Lagerfeld und Annie Leibovitz gearbeitet.

Der eigene Griff zur Kamera ist dann eher dem Zufall geschuldet: Bei einem Mode-Shooting fällt der Fotograf aus, Morbach springt ein – und widmet sich ab da der Kamerakunst. Sein Fokus liegt auf Inszenierungen, die sich jenseits unseres gängigen Schönheitsideals befinden. „Auf Instagram lichtet sich jeder möglichst makellos ab, und beim Arzt wird gespritzt und gestrafft. Diesem Beauty-Wahn kann ich eigentlich nur noch mit Ironie begegnen“, so Morbach. Diese andere Sicht auf Schönheit kommt auch beim Betrachter an. So wurde seine erste Einzelausstellung in Hamburg dreimal verlängert, und viele seiner Werke sind Teil der F.C.-Gundlach-Stiftung, einer der renommiertesten Fotosammlungen Europas.