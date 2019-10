Was macht Winona Ryder heute?

Karrieredurchbruch im Jahr 1990

Wirklich bekannt wird die US-Schauspielerin im Jahr 1990 an der Seite von Johnny Depp in Tim Burtons Film „Edward mit den Scherenhänden“, der internationale Erfolge feiert. Für ihre Rolle in der Familienkomödie „Meerjungfrauen küssen besser“ wird für ihre Leistung als Nebendarstellerin hochgelobt und für einen Golden Globe nominiert. Es folgen weitere positive Rezensionen, unter anderem für ihre Rolle in Ben Stillers Komödie „Reality Bites – Voll das Leben“ (1994) sowie im selben Jahr eine Oscar-Nominierung für die Rolle der „Jo“ im Drama „Betty und ihre Schwestern“.