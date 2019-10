Was macht Meryl Streep heute?

Meryl Streep früher

Die heute 70-jährige wird am 22. Juni 1949 als Marie Louise Streep in Summit, New Jersey, geboren. "Meryl", wie sie meist genannt wird, hat sogar deutsche Wurzeln: Ihre Ururgroßeltern väterlicherseits kamen aus Loffenau in Baden-Württemberg. Sie wandelten den ursprünglichen Familiennamen "Streeb“ bei ihrer Einwanderung in die USA in "Streep“ um.

Dass sie Schauspielerin werden möchte, steht für die junge Meryl Streep bereits früh fest und so spielt sie sowohl in der Schul- als auch in der Studienzeit auf diversen Theaterbühnen. Mit 12 Jahren nimmt sie zudem Operngesangsunterricht und ergänzt ihr bereits vielfältiges Repertoire. Nach der Schule studiert sie zuerst Schauspiel am Vassar College in New York und macht später ihren Master of Fine Arts an der Yale University. Zwei Jahre nach ihrem Abschluss des Studiums sieht man sie 1977 im Film "Julia“ erstmals auf der großen Kinoleinwand. Seitdem ist die Schauspielerin aus Hollywood nicht mehr wegzudenken.