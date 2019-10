Was macht Lesley Hornby alias Twiggy heute?

Aus Lesley Hornby wird Twiggy

Ihr damaliger Freund und späterer Manager soll Lesley Hornby überzeugt haben, fortan als Twiggy aufzutreten. Der Name ist angelehnt an ihren auf ihre dünne Figur anspielenden Spitznamen “Twigs” (zu Deutsch “Zweige”) aus Kindertagen. Ihr Look, für den sie damals zusätzlich drei Paar Wimpern anklebt und für den sie auf den unteren Wimpernkranz ebenfalls dichte Wimpern malt, erobert in Windeseile die Cover weiterer Zeitschriften und wird daraufhin von Frauen weltweit kopiert. 1967 kommt sogar eine Modelinie unter dem Namen “Twiggy Dresses” auf den Markt. Für Twiggy bedeutet der plötzliche Durchbruch aber auch, dass sie die Schule ohne Abschluss verlässt.

“Nur” als Model bekannt zu sein, entspricht allerdings nicht unbedingt Twiggys Vorstellung von einem erfüllten Leben. Stattdessen will sich die Britin selbst beweisen, dass sie mehr erreichen kann – ihre Chance war die weibliche Hauptrolle im Film “Boyfriend” (Ihr Liebhaber), der 1971 erscheint. Ein voller Erfolg: Für ihre Darstellung erhält sie nur ein Jahr später den Golden Globe in den Kategorien "Beste Komödien", sowie "Beste Nachwuchsdarstellerin", was ihr wiederum Rollen am Broadway und in weiteren Filmproduktionen einbringt. Auch als Musikerin macht Lesley Hornby sich in den Siebzigern einen Namen. Im Laufe der Jahre veröffentlicht sie mehrere Alben, von denen vor allem ihre frühen Werke “Twiggy” und “Please Get My Name Right” von kommerziellem Erfolg gekrönt sind.

Twiggys Beziehungen

Im Jahr 1977 heiratet Twiggy den US-amerikanischen Film- und Fernsehschauspieler Michael Witney – ihre Liebe wird ein Jahr später mit ihrer Tochter Carly gekrönt. Doch ihr gemeinsames Glück währt nicht lange: 1983 verstirbt Twiggys Ehemann an einem Herzinfarkt. Ein Jahr später lernt sie den britischen Schauspieler, Regisseur und Autor Leigh Lawson am Set des Films “Madame Sousatzka” kennen – beide verlieben sich und heirateten vier Jahre später. Aus Lesley Hornby wird so damals Lesley Lawson. Noch heute ist das Paar unzertrennlich, und auch wenn beide ihr Privatleben gern aus der Öffentlichkeit heraushalten, betont Twiggy in Interviews immer wieder, dass die Familie in ihrem Leben an erster Stelle steht.