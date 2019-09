Was macht Kristen Stewart heute?

Kristen Stewart früher

Ihr Debüt vor der Kamera hatte Kristen Stewart bereits früh: In der Grundschule wurde ein Schauspielagent auf sie aufmerksam. Er verhalf ihr mit nur acht Jahren zur ersten kleinen Rolle in einem Disney-Film. Aufmerksamkeit erregte sie anschließend mit ihrer Darbietung im Film „Panic Room“ (2002), in dem sie ein zuckerkrankes Mädchen spielte. Bis heute wirkte sie in zahlreichen Filmproduktionen mit, darunter im Abenteuerfilm „Into the Wild“ und in einer tragenden Nebenrolle im Drama „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“.