Was macht Jane Birkin heute?

Wer erinnert sich nicht an dieses gehauchte, betont laszive “Je t'aime, je t'aime“, das seit Jahrzehnten immer wieder in Film- oder TV-Szenen auftaucht, wenn eine erotische Stimmung aufkommt? Dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Jane Birkin diese Zeilen flüstert und nicht die damals weltberühmte Brigitte Bardot, ist ein glücklicher Zufall – genau wie vieles im Leben der heute 72-Jährigen durch unvorsehbare Wendungen zustande kommt.

Jane Birkins Kindheit

Jane Mallory Birkin wird am 14. Dezember 1946 in Marylebone, London geboren. Ihr Vater, David Birkin, ist ein Korvettenkapitän in der britischen Armee, ihre Mutter die Bühnenschauspielerin Judy Campbell. Birkin wächst im britischen Stadtteil Chelsea auf, das früher als Zentrum der künstlerischen Boheme und radikalen Künstler gilt. Birkin ist gerade mal 17 Jahre alt, als sie den Komponisten und Dirigenten John Barry bei einem Casting für sein Musical “The Passion Flower Hotel” kennenlernt. Die beiden heirateten 1965, zwei Jahre später wird ihre erste Tochter Kate geboren. Die Ehe soll nicht lange halten: 1969 lassen sich die beiden scheiden. Birkin kehrt, gemeinsam mit Tochter Kate, in ihr Elternhaus nach London zurück.

Jane Birkin trifft Serge Gainsbourg

Als sich Jane Birkin Ende der 1960er-Jahre für eine Rolle im französischen Film “Slogan” bewirbt, hat sie bereits in einigen Filmen mitgespielt, darunter “Blowup” und “Wonderwall”. Es soll aber ihr Zusammentreffen mit dem Sänger und Schauspieler Serge Gainsbourg sein, der eine der Hauptrollen in “Slogan” spielt, das ihr Leben nachhaltig verändern soll: Birkin bekommt die Rolle, obwohl sie nicht französisch spricht. In der 2003 erschienenen Dokumentation “Jane Birkin – The Mother of all Babes” erinnert sie sich, dass sie damals um ein Abendessen mit Gainsbourg bittet, um dessen Skepsis ihr gegenüber beiseitezuräumen. Diese anfängliche Skepsis nimmt eine überraschende Wendung: Aus Gainsbourg und Birkin wird ein Liebespaar – und nicht nur irgendeines.