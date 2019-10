Was macht Diane Keaton heute?

Diane Keatons Kindheit

Diane Keaton wird am 5. Januar 1946 als Diane Hall geboren. Keaton, den Geburtsnamen ihrer Mutter, nimmt sie erst später als Nachnamen an, als sie in die Schauspielergewerkschaft einsteigt. Dort gibt es nämlich bereits eine andere Person mit dem Namen Diane Hall. Die US-Amerikanerin, die schon früh Interesse an der Schauspielerei zeigt, beginnt zunächst an zwei kalifornischen Colleges Schauspiel zu studieren. Später zieht es sie dann aber an die US-amerikanische Ostküste – genauer gesagt nach New York City, wo sie am Neighbourhood Playhouse Schauspiel studiert.

Erste Erfolge am Theater

Ihr erstes großes Engagement ist die Broadway-Version des Musicals “Hair” im Jahr 1968. Dort sorgt sie für Aufregung, weil sie sich weigert, sich am Ende des ersten Akts gemeinsam mit allen anderen Schauspielern auszuziehen. Nach dem Musical landet sie über eine Audition eine Rolle in Woody Allens Theaterstück “Play It Again, Sam” (deutscher Titel: “Mach’s noch einmal, Sam”). Dafür wird sie für einen Tony Award nominiert.