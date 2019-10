Was macht Claudia Schiffer heute?

Aufstieg in den Olymp der Supermodels

Dass sie am Ende eines Diskobesuchs einen völlig anderen und dazu noch so erfolgreichen Karriereweg einschlagen würde, hätte Claudia Schiffer damals wohl selbst nicht geglaubt. 17 Jahre jung ist die 1,80 m große Schönheit als sie 1987 in der Düsseldorfer Diskothek “Checker’s“ von Michael Levaton, dem Geschäftsführer der Modelagentur Metropolitan, entdeckt wird. Er lädt sie zum Probeshooting nach Paris ein, das sie so gut absolviert, dass sie bald darauf von der namhaften Fotografin Ellen von Unwerth für das Cover der französischen „Elle“ abgelichtet wird. Immer mehr Fotografen entdecken das Talent der jungen Frau. Eine Werbekampagne, die sie für die Jeansmarke “Guess“ umsetzt, ist letztlich ihr Durchbruch und macht sie einem breiten Publikum bekannt.

Auch Karl Lagerfeld, damals Chefdesigner bei Chanel, wird auf die junge Deutsche aufmerksam. 1988 gibt Claudia Schiffer ihr Laufstegdebüt bei seiner Chanel-Show. Danach gilt „La Schiffer“ als Lagerfelds Muse und reiht sich in die Riege von Supermodels wie Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen ein. 1990 ziert sie zum ersten Mal das Cover der deutschen Vogue, unzählige weitere Cover von Hochglanzmagazinen folgen. Als erstes Model überhaupt wird sie auf der “Vanity Fair“, in der “New York Times“ und auf dem Musikmagazin „Rolling Stone“ abgebildet. Schon bald gilt Claudia Schiffer als eines der gefragtesten und bestbezahltesten Models der Welt.